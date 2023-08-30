Утвержден порядок уведомления Минюста относительно расхождений в ЕГР

Утвержден порядок уведомления Министерства юстиции Украины об обнаружении расхождений в ЕГР сообщений предпринимателей и общественных организаций.

Источник фото: Государственная налоговая служба

С 1 октября 2023 года будет действовать распоряжение Министерства юстиции Украины относительно Порядка регулирования процедуры уведомления предпринимателей и общественных организаций о выявленных различиях между данными, которые предоставляются во время финансового мониторинга, и сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, – сообщает Судебная власть Украины.

1 октября 2023 года вступит в силу приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 года № 2542/5 «Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структур».

Порядок определяет процедуру уведомления Министерства юстиции Украины как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Порядок определяет процедуру уведомления Министерства юстиции Украины как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцев и / или структуру собственности юридического лица.

Действие этого Порядка распространяется также на сообщение органом государственной власти, правоохранительным органом, другим лицом (если информация касается такого лица) Министерства юстиции Украины об обнаружении расхождений относительно сведений о конечных бенефициарных владельцах и / или структуру собственности юридического лица.

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