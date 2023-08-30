Дякувала Москві і кричала, що «України не буде»: на Львівщині судитимуть прихильницю Кремля

Жінка у громадському транспорті прославляла «світле минуле СРСР» і нецензурно висловлювалась про українців.

У Львівській області судитимуть жінку, яка в маршрутці прославляла «світле минуле СРСР» та стверджувала, що «України не буде». Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, перебуваючи у громадському транспорті, влаштувала конфлікт з водієм та пасажирами.

Вона стверджувала, що «Україна пропаде і її не буде», та нецензурними словами ображала її народ.



Окрім того, жінка прославляла «світле минуле СРСР», зазначаючи, що за це треба «дякувати Москві».

Відео із фанаткою рф зняли місцеві жителі та опублікували в соціальних мережах. Після цього справою зацікавились правоохоронці.

Наразі справу передали до суду.

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