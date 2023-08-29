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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Военнообязанный по религиозным убеждениям просил направить его на альтернативную службу, - Верховный Суд обратил внимание, что суды не выяснили всех обстоятельств и отменил приговор

Верховный Суд отменил приговор суда первой инстанции, поскольку тот не обосновал вывод о том, что обвиняемый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Когда нет необходимости начинать судебное разбирательство сначала в случае замены судьи по уголовному делу, – позиция Верховного Суда

До замены судьи судебное разбирательство по этому делу уже длилось 5 лет, и за это время был исследован значительный объем доказательств, в частности, допрошено 36 свидетелей и изучено 59 томов других доказательств.

  1. В Украине

МОН предлагает учителям 1 сентября провести первый урок в школах о важности ментального здоровья

15:15, 29 августа 2023
Урок о поддержке и важности психического здоровья составлен для двух возрастных категорий, а именно для 1-6 и 7-11 классов.
МОН предлагает учителям 1 сентября провести первый урок в школах о важности ментального здоровья
Изображение: freepik.com
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В Министерстве образования и науки Украины презентовали урок «ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!» и пригласили учителей 1 сентября провести первый урок о важности ментального здоровья.

Предлагаемый урок научит детей нескольких техник саморегуляции для того, чтобы преодолеть страх или тревожность, успокоиться, расслабиться и поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни. Материалы урока содержат видеообращения психологов, которые расскажут детям о том, как работают наши эмоции и покажут простые упражнения, которые помогут стабилизироваться в сложные моменты.

Загрузить сценарий урока можно по ссылке.

В сценарии для учителей также есть информация о том, как взрослые сейчас могут поддержать детей, полезные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, а также ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы по учительству во время кризиса.

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