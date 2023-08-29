МОН предлагает учителям 1 сентября провести первый урок в школах о важности ментального здоровья

Урок о поддержке и важности психического здоровья составлен для двух возрастных категорий, а именно для 1-6 и 7-11 классов.

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В Министерстве образования и науки Украины презентовали урок «ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!» и пригласили учителей 1 сентября провести первый урок о важности ментального здоровья.

Предлагаемый урок научит детей нескольких техник саморегуляции для того, чтобы преодолеть страх или тревожность, успокоиться, расслабиться и поддержать себя как во время учебы, так и во внешкольной жизни. Материалы урока содержат видеообращения психологов, которые расскажут детям о том, как работают наши эмоции и покажут простые упражнения, которые помогут стабилизироваться в сложные моменты.

Загрузить сценарий урока можно по ссылке.

В сценарии для учителей также есть информация о том, как взрослые сейчас могут поддержать детей, полезные ресурсы с упражнениями и техниками психологической самопомощи, а также ссылки на группы поддержки для педагогов и онлайн-курсы по учительству во время кризиса.

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