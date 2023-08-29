МОН пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я

Урок про підтримку та важливість психічного здоров’я складений для двох вікових категорій учнівства, а саме для 1-6 та 7-11 класів.

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У Міністертсві освіти та науки України презентували урок «ТИ ЯК? Повертаємось до школи!» та запросили вчителів 1 вересня провести перший урок про важливість ментального здоров’я.

Запропонований урок навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті. Матеріали уроку містять відеозвернення психологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Завантажити сценарій уроку можна за посиланням.

В сценарії для вчителів також є інформація про те, як дорослі зараз можуть підтримати дітей, корисні ресурси з вправами та техніками психологічної самодопомоги, а також посилання на групи підтримки для освітян та онлайн-курси про вчителювання у час кризи.

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