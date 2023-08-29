В Раду подали законопроект про мобілізацію депутатів і чиновників

Нардеп Дубінський виступає за скасування відстрочки від мобілізації для парламентарів.

Фото: ВРУ

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів №9647. Документом пропонується виключити із закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на службу під час мобілізації.

Також пропонується прибрати із закону «Про статус народного депутата України» статтю 29, яка гласить: «Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори».

На думку Дубінського, "це значно знизить напругу в українському суспільстві щодо численних випадків примусової мобілізації з порушенням прав громадян в окремих регіонах".

Нагадаємо, що самого Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

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