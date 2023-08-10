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Верховна Рада ввела до Цивільного кодексу новий об’єкт цивільних прав – цифрові речі

Парламент ухвалив закон про цифрові речі як об’єкт прав у Цивільному кодексі.

За несвоєчасне подання декларацій будуть карати в автоматичному режимі, - Рада схвалила законопроект

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації буде наставати, незалежно від того, чи були у суб’єкта декларування поважні підстави подати електронну декларацію із запізненням.

Солом’янський райсуд Києва тимчасово отримає двох суддів – відомі прізвища

Переїхати на рік у столицю планували ще 11 суддів.

Парламент ухвалив закон, яким засекретив в Реєстрі судових рішень певний вид ухвал господарських судів

Верховна Рада внесла зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій рішень.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

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Суд призначив нардепу Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці

13:01, 10 серпня 2023
Суд обрав запобіжний захід Дубінському.
Суд призначив нардепу Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці
Джерело фото: Уніан
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Печерський райсуд Києва обрав народному депутатові Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Він має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Раніше ми писали, що в нардепа Олександра Дубінського проводять обшуки.

Також ми повідомляли, що йому повідомлено про підозру.

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