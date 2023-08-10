Суд призначив нардепу Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці

Суд обрав запобіжний захід Дубінському.

Джерело фото: Уніан

Печерський райсуд Києва обрав народному депутатові Олександру Дубінському, якого підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.

Він має носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого.

Раніше ми писали, що в нардепа Олександра Дубінського проводять обшуки.

Також ми повідомляли, що йому повідомлено про підозру.

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