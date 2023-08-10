Суд назначил нардепу Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца

Суд избрал меру пресечения Дубинскому.

Источник фото: Униан

Печерский райсуд Киева избрал народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу, меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября.

Он должен носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и по требованию прибывать к следователю.

Ранее мы писали, что у нардепа Александра Дубинского проводят обыски.

Также мы сообщали, что ему сообщено о подозрении.

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