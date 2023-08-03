У нардепа Александра Дубинского проводят обыски относительно незаконного выезда за границу, – СМИ

ГБР проводит обыски у нардепа, который, по мнению ГБР, мог подделать документы для выезда за границу.

Источник фото: ГБР

Правоохранители проводят обыски у народного депутата Украины, который во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, – сообщает пресс-служба ГБР.

По данным СМИ, обыски проходят у народного избранника Александра Дубинского.

«Нардеп получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну. В свою очередь отец самостоятельно, без сопровождения сына выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник. ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т.ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители возбудили дело по двум статьям УКУ:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

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