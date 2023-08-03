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  1. В Україні

В нардепа Олександра Дубінського проводять обшуки щодо незаконного виїзду за кордон, – ЗМІ

11:14, 3 серпня 2023
ДБР проводить обшуки у нардепа, який, на думку ДБР, міг підробити документи для виїзду за кордон.
В нардепа Олександра Дубінського проводять обшуки щодо незаконного виїзду за кордон, – ЗМІ
Джерело фото: ДБР
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Правоохоронці проводять обшуки у народного депутата України, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування, – повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ЗМІ, обшуки проходять у народного обранця Олександра Дубінського.

«Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну. Своєю чергою батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець. ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в т.ч. до державних органів, що може свідчити про їх підробку», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці порушили справу за двома статтями ККУ:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідчі дії тривають.

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