ВРП звільнила у відставку двох суддів, серед яких – суддя Верховного Суду

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 3 серпня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Єрьоміна Анатолія Васильовича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Калашнікову Олену Володимирівну – з посади судді Верховного Суду.

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