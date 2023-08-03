ВРП звільнила у відставку двох суддів, серед яких – суддя Верховного Суду

У четвер, 3 серпня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.
ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
Єрьоміна Анатолія Васильовича – з посади судді Вищого адміністративного суду України;
Калашнікову Олену Володимирівну – з посади судді Верховного Суду.
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