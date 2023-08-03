У Білорусі приземлився літак Пригожина, а слідом – і бізнес-джет з Москви

Літак Євгена Пригожина сів на військовому аеродромі Мачулищі.

Джерело фото: nv.ua

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин вшосте прилетів до Білорусі, – повідомляє «Беларускі Гаюн».

«Сьогодні о 8:55 на військовий аеродром Мачуліщі із Санкт-Петербурга знову прилетів бізнес-джет, пов'язаний зі структурами ПВК «Вагнера», з реєстр. номером RA-02878», – йдеться у повідомленні.

BAe 125-800B прилетів до Білорусі втретє від часу «заколоту».

Як уточнюють у моніторинговій групі, саме цей літак прилітає до Білорусі втретє. Однак, це не основний літак Пригожина. Ще один джет з номером RA-02795 після візиту до Білорусі з 19 липня стоїть у Москві.

У «Гаюн» уточнюють, що у Мачулищах приземлився ще один бізнес-джет. О 09:20 на аеродромі сів ще один приватний літак – Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893 рейсом з Шереметьєво.

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