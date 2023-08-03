Обрано голову Новомиколаївського райсуду Запорізької області

Суд очолив Сергій Гасанбеков.

1 серпня 2023 року відбулися збори суддів Новомиколаївського районного суду Запорізької області, на порядок денний яких було винесено питання обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування на посаду голови Новомиколаївського районного суду Запорізької області строком на три роки обрано суддю Гасанбекова Сергія Сергійовича.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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