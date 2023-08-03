Избран председатель Новониколаевского райсуда Запорожской области

Суд возглавил Сергей Гасанбеков.

1 августа 2023 года состоялось собрание судей Новониколаевского районного суда Запорожской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования на должность председателя Новониколаевского районного суда Запорожской области сроком на три года избран судья Гасанбеков Сергей Сергеевич.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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