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В Беларуси приземлился самолет Пригожина, а следом – и бизнес-джет из Москвы

11:22, 3 августа 2023
Самолет Евгения Пригожина сел на военном аэродроме Мачулище.
В Беларуси приземлился самолет Пригожина, а следом – и бизнес-джет из Москвы
Источник фото: nv.ua
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Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в шестой раз прилетел в Беларусь, – сообщает «Беларускі Гаюн».

«Сегодня в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга снова прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК «Вагнера», с регистр. номером RA-02878», – говорится в сообщении.

BAe 125-800B прилетел в Беларусь в третий раз со времени «мятежа».

Как уточняют в мониторинговой группе, именно этот самолет прилетает в Беларусь в третий раз. Однако, это не основной самолет Пригожина. Еще один джет с номером RA-02795 после визита в Беларусь с 19 июля стоит в Москве.

В «Гаюн» уточняют, что в Мачулищах приземлился еще один бизнес-джет. В 09:20 на аэродроме сел еще один частный самолет – Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 рейсом из Шереметьево.

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