ВСП уволил в отставку двух судей, среди которых – судья Верховного Суда

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 3 августа, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Еремина Анатолия Васильевича – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Калашникову Елену Владимировну – с должности судьи Верховного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.