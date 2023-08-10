Украина открыла временные коридоры для торговых судов, которые идут в/из портов

В ВМС подчеркнули, что к проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы или капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Украина открыла временные коридоры для торговых судов, направляющихся к портам или выходящих из них. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

В ВМС подчеркнули, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны рф. К проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы или капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Эти маршруты ранее были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации (IMO).

"Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом", - отметили Военно-морские силы.

Международная морская организация призвала рф соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

"Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения рф 24.02.2022 года", - отметили военные.

Напомним, что рф вышла из «зернового соглашения».

После этого страна-агрессор начала активно обстреливать портовую инфраструктуру Украины.

Украина объявила о военной угрозе для судоходства в портах рф на Черном море.

США предупреждают, что рф может атаковать торговые суда в Черном море и обвинить в этом Украину

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