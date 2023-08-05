Украина объявила о военной угрозе для судоходства в портах рф на Черном море

В Госгидрогафии сообщили об угрозе для судоходства для шести российских портов.

Фото: unian.ua

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории российских портов в Черном море. Об этом говорится на официальном сайте «Госгидрогафии» Государственной службы морского и речного транспорта.

«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», - говорится в сообщении.

Предупреждение обнародовано 4 августа до последующей отмены.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявляло, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов рф и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

«Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов рф и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера «Москва» доказывает, что у Силы обороны Украины необходимы средства для отражения российской агрессии на море», — говорилось в сообщении.

Кроме того, в МО предупредили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

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