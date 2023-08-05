Записывали несуществующие заболевания: разоблачили схему уклонения лиц от военной службы

Работники медицинского учреждения за денежное вознаграждение выдавали здоровым и пригодным к службе мужчинам ложные документы.

Фото: chk.gp.gov.ua

В Черкасской области правоохранительные органы разоблачили схему уклонения лиц от военной службы.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, злоумышленники выдавали военнообязанным ложные документы о наличии у них несуществующих заболеваний для дальнейшего получения права на временное или окончательное освобождение от призыва и начато уголовное производство (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В ведомстве отмечают, что работники медицинского учреждения, являющиеся членами ВКК за денежное вознаграждение, выдавали здоровым и пригодным к службе мужчинам соответствующие медицинские справки.

В ходе документирования противоправной деятельности после получения неправомерной выгоды один из членов комиссии задержан на «горячем».

«На данный момент проводятся безотлагательные следственные действия для разоблачения всех участников незаконной схемы и получения доказательств преступной деятельности. Среди прочего, правоохранителями обнаружены черновые записи и ряд печатей, которые использовались злоумышленниками», - говорится в сообщении.

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