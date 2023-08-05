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  1. В Україні

Записували неіснуючі захворювання: викрито схему ухилення осіб від військової служби

14:40, 5 серпня 2023
Працівники медичного закладу, які є членами ЛКК за грошову винагороду видавали здоровим та придатним до служби чоловікам неправдиві документи.
Записували неіснуючі захворювання: викрито схему ухилення осіб від військової служби
Фото: chk.gp.gov.ua
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На Черкащині правоохоронні органи викрили схему ухилення осіб від військової служби.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, зловмисники видавали військовозобов’язаним неправдиві документи про наявність у них неіснуючих захворювань для подальшого отримання права на тимчасове або остаточне звільнення від призову та розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

У відомстві зазначають, що працівники медичного закладу, які є членами ЛКК за грошову винагороду видавали здоровим та придатним до служби чоловікам відповідні медичні довідки.

В ході документування протиправної діяльності після отримання неправомірної вигоди одного з членів комісії затримано на «гарячому».

«На даний проводяться невідкладні слідчі дії задля викриття всіх учасників незаконної схеми та отримання доказів злочинної діяльності. Серед іншого, правоохоронцями виявлено чорнові записи та ряд печаток, що використовувались зловмисниками», - сказано у повідомленні.

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