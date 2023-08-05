Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання у портах рф на Чорному морі

У Держгідрогафії повідомили про загрозу для судноплавання для шість російських портів.

Фото: unian.ua

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії російських портів у Чорному морі. Про це йдеться на офіційному сайті «Держгідрогафії» Державної служби морського та річкового транспорту.

«Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань», - сказано у повідомленні.

Попередження оприлюднено 4 серпня до подальшого скасування.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України заявляло, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

«Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсеру «Москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі», — йшлося у повідомленні.

Крім того, в МО попередили, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

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