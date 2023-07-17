В рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения»

россия отзывает гарантии безопасности в рамках «зерновой сделки».

Фото: agropolit.com

Министерство иностранных дел рф сообщило об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с 17 июля. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что рф сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря и, соответственно, восстанавливает там режим временно опасного района.

Свое решение российская сторона объяснила тем, что якобы «вопреки заявленным гуманитарным целям вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу».

В МИД рф требуют снять санкции с российских удобрений и продовольствия в обмен на продление «зерновой сделки».

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