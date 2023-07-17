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  1. В мире

В рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения»

16:44, 17 июля 2023
россия отзывает гарантии безопасности в рамках «зерновой сделки».
В рф заявили о прекращении действия «зернового соглашения»
Фото: agropolit.com
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Министерство иностранных дел рф сообщило об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с 17 июля. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что рф сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря и, соответственно, восстанавливает там режим временно опасного района.

Свое решение российская сторона объяснила тем, что якобы «вопреки заявленным гуманитарным целям вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу».

В МИД рф требуют снять санкции с российских удобрений и продовольствия в обмен на продление «зерновой сделки».

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