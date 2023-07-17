У рф заявили про припинення дії «зернової угоди»

росія відкликає гарантії безпеки в рамках «зернової угоди».

Фото: agropolit.com

Міністерство закордонних справ рф повідомило про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти з 17 липня. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що рф згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря і, відповідно, відновлює там режим тимчасово небезпечного району.

Своє рішення російська сторона пояснила тим, що нібито «всупереч заявленим гуманітарним цілям вивезення українського продовольства було практично відразу переведено на суто комерційну основу».

У МЗС рф вимагають зняти санкції з російських добрив і продовольства в обмін на продовження «зернової угоди».

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