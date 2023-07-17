В Японії дельфіни напали на чотирьох плавців

Зазначається, що один з постраждалих, 60-річний чоловік, отримав переломи ребер і укуси на руках.

В Японії на пляжі міста Міхама дельфіни покусали людей. У результаті четверо плавців отримали травми. Вчені пояснили таку поведінку тим, що ссавці вважають плавання поруч з людьми "неймовірним стресом", пише BBC.

Зазначається, що один з постраждалих, 60-річний чоловік, отримав переломи ребер і укуси на руках. Дельфін напав на нього всього в декількох метрах від берега.

Інший 40-річний потерпілий також був покусаний дельфіном 16 липня, коли плавав поруч з берегом. Пізніше того ж дня ссавці поранили ще двох людей.

За словами місцевої поліції, цього року на Фукуї зафіксовано шість таких атак ссавців. На пляжі встановили знаки, які закликають плавців уникати наближення до дельфінів і не торкатися їх.

Вчені припускають, що дикі дельфіни-афаліни вважають плавання поруч з людьми "неймовірним стресом". Вони знайшли докази того, що це порушує поведінкові звичаї ссавців. Окрім ворожості до людей, відомо, що дельфіни інколи поводяться надзвичайно жорстоко стосовно своїх побратимів морських істот.

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