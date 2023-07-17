В Японии дельфины напали на четырех пловцов

Отмечается, что один из пострадавших, 60-летний мужчина, получил переломы ребер и укусы на руках.

В Японии на пляже города Михама дельфины покусали людей. В результате четверо пловцов получили травмы. Ученые объяснили такое поведение тем, что млекопитающие считают плавание рядом с людьми "невероятным стрессом"/ Об этом пишет BBC.

Отмечается, что один из пострадавших, 60-летний мужчина, получил переломы ребер и укусы на руках. Дельфин напал на него всего в нескольких метрах от берега.

Другой 40-летний потерпевший также был искусан дельфином 16 июля, когда плавал рядом с берегом. Позже в тот же день млекопитающие ранили еще двух человек.

По словам местной полиции, в этом году на Фукуе зафиксировано шесть таких атак млекопитающих. На пляже установили знаки, призывающие пловцов избегать приближения к дельфинам и не прикасаться к ним.

Ученые предполагают, что дикие дельфины-афалины считают плавание рядом с людьми "невероятным стрессом". Они нашли доказательства того, что это нарушает поведенческие обычаи млекопитающих. Кроме враждебности к людям, известно, что дельфины иногда ведут себя очень жестоко по отношению к своим собратьям морских существ.

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