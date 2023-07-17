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  1. В Україні

Є критичні пошкодження: у Києві проінспектували мости Патона та Метро, фото

16:05, 17 липня 2023
Експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів.
Є критичні пошкодження: у Києві проінспектували мости Патона та Метро, фото
Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
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Комісія з перевірки стану мостових споруд розпочала перший етап оцінки стану мостів у Києві. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України,

«Першими обʼєктами огляду стали міст ім.Є.Патона та місту Метро у Києві. Експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Всі ці пошкодження будуть внесені до акту огляду за результатами перевірки.

Міст ім.Є.Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Головне завдання – з’ясувати реальний технічний стан цих об’єктів та розробити покроковий план щодо ремонту та утримання мостів», - йдеться в повідомленні.

В огляді стану мостів взяли участь члени Комісії: представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства оборони, Національної гвардії, Служби безпеки України та науковці з ДП «ДерждорНДІ».

У міністерстві зазначили, що 2018 р. під час обстеження мосту ім.Є. Патона експертами він був визнаний непрацездатним.

«Огляд об’єкту, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 р. Тобто, три роки не було жодного обстеження мосту», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту ім.Є.Патона.

Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

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