У рф розбився штурмовик Су-25, відео

За попередньою інформацією, російський штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому у Краснодарському краї.

росія продовжує втрачати свою авіацію. Так, 17 липня у Краснодарському краї розбився штурмовик Су-25, який за попередніми даними здійснював тренувальний політ. Про це пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що ворожий літак упав в Азовське море неподалік від міста Єйськ. Очевидці публікують відео у соцмережах.

Одні пишуть, що пілот катапультувався і він у важкому стані, а другі - що загинув.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області впав російський Су-25, а у Мурманській області розбився МіГ-31.

Також у Білорусі 22 червня розбився російський військовий вертоліт Мі-24.

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