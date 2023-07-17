В рф разбился штурмовик Су-25, видео

По предварительной информации, российский штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома в Краснодарском крае.

россия продолжает терять свою авиацию. Так, 17 июля в Краснодарском крае разбился штурмовик Су-25, по предварительным данным совершавший тренировочный полет. Об этом пишут росСМИ.

Сообщается, что вражеский самолет упал в Азовское море недалеко от города Ейск. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.

Одни пишут, что пилот катапультировался и он в тяжелом состоянии, а другие – что погиб.

Напомним, что в Белгородской области упал российский Су-25, а в Мурманской области разбился МиГ-31.

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