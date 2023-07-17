ДТП со смертью нацгвардейца: судье Тандыру продлили меру пресечения

Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа.

Печерский райсуд Киева 17 июля рассмотрел ходатайство о продолжении меры пресечения судье Алексею Тандыру, подозреваемого в том, что он сбил насмерть нацгвардейца на столичном блокпоста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По решению суда, Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа 2023 года.

Напомним, 26 мая судья насмерть сбил на блокпоста служащего Нацгвардии в Киеве и отказался проходить осмотр на алкогольное опьянение, в связи с чем образцы взяли принудительно.

На следующей день Тандыру избрали меру пресечения.

Впоследствии ВСП отстранил его от осуществления правосудия.

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.