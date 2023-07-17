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  1. В Украине

ДТП со смертью нацгвардейца: судье Тандыру продлили меру пресечения

15:33, 17 июля 2023
Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа.
ДТП со смертью нацгвардейца: судье Тандыру продлили меру пресечения
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Печерский райсуд Киева 17 июля рассмотрел ходатайство о продолжении меры пресечения судье Алексею Тандыру, подозреваемого в том, что он сбил насмерть нацгвардейца на столичном блокпоста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. 

По решению суда, Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа 2023 года.

Напомним, 26 мая судья насмерть сбил на блокпоста служащего Нацгвардии в Киеве и отказался проходить осмотр на алкогольное опьянение, в связи с чем образцы взяли принудительно.

На следующей день Тандыру избрали меру пресечения.

Впоследствии ВСП отстранил его от осуществления правосудия.

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГБР.

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