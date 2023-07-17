Британия ввела санкции против россиян, причастных к принудительной депортации украинских детей

Правительство Великобритании ввело санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей. Об этом сообщает сайт британского правительства.
"Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.
В частности, в санкционном списке оказались:
министр образования рф Сергей Кравцов;
уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
министр культуры рф Ольга Любимова;
губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
пропагандист Антон Красовский;
политтехнолог Тимофей Сергийцев;
руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.
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