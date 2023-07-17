Британия ввела санкции против россиян, причастных к принудительной депортации украинских детей

В новом санкционном списке уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр образования рф Сергей Кравцов.

Правительство Великобритании ввело санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей. Об этом сообщает сайт британского правительства.

"Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, включая тех, кто желает уничтожить Украину, разрушить ее национальную идентичность и стереть ее будущее", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В частности, в санкционном списке оказались:

министр образования рф Сергей Кравцов;

уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;

министр культуры рф Ольга Любимова;

губернатор Камчатского края Владимир Солодов;

пропагандист Антон Красовский;

политтехнолог Тимофей Сергийцев;

руководитель оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев;

глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

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