Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей

У новому санкційному списку уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти рф Сергій Кравцов.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей. Про це повідомляє сайт британського уряду.

"Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Зокрема, у санкційному списку опинилися:

міністр освіти рф Сергій Кравцов;

уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;

міністр культури рф Ольга Любімова;

губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;

пропагандист Антон Красовський;

політтехнолог Тимофій Сергійцев;

керівник окупаційної "адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев;

голова Адигеї Мурат Кумпілов.

Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

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