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Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. У світі

Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей

19:03, 17 липня 2023
У новому санкційному списку уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти рф Сергій Кравцов.
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей
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Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 росіян причетних до незаконної депортації українських дітей. Про це повідомляє сайт британського уряду.

"Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим Путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє", - заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Зокрема, у санкційному списку опинилися:

міністр освіти рф Сергій Кравцов;

уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова;

міністр культури рф Ольга Любімова;

губернатор Камчатського краю Володимир Солодов;

пропагандист Антон Красовський;

політтехнолог Тимофій Сергійцев;

керівник окупаційної "адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев;

голова Адигеї Мурат Кумпілов.

Обмеження передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Великої Британії.

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