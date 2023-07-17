До Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями

Також суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

До Кримінального кодексу пропонують ввести окрему статтю за вплив на прийняття судового рішення. Відповідний законопроект 9438-1 зареєстрував у Верховній Раді 14 липня народний депутат від «Слуги народу» Максим Павлюк.

Даний проект є альтернативним до того, який після рішення РНБО зареєстрував у Верховній Раді голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов разом з колегами.

Зокрема, за проектом 9438-1 статтю 368 КК автор пропонує доповнити частинами 5 та 6, де окремо виділити наступні склади злочинів.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання суддею чи присяжним неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за прийняття чи неприйняття таким суддею, присяжним на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи на користь третьої особи, судового рішення - караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

А якщо такі дії вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану, – караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

При цьому у частині 2 примітки до статті 368 КК пропонується виключити слово «судді».

Нагадаємо, зараз відповідно до цієї частини примітки визначено, що службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

При цьому у частині 3 примітки до ст. 368 КК в якості осіб, які займають особливо відповідальне становище у статтях 368, 368-5, 369 та 382 залишаються голова Конституційного Суду України, його заступники та судді КСУ, Голова Верховного Суду, його заступники та судді Верховного Суду, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів

Разом з тим, автори пропонують до статті 369 КК ввести окремі склади:

Пропозиція чи обіцянка судді, присяжному надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за прийняття чи неприйняття суддею, присяжним на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи на користь третьої особи, судового рішення - караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

А якщо ці дії вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або під час дії воєнного стану, – караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Також до Кримінального кодексу запропоновано ввести нову статтю 369-4 «Вплив на прийняття судового рішення суддею, присяжним».

Відповідно до неї пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття суддею, присяжним судового рішення, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття суддею, присяжним судового рішення, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Якщо такі дії вчинені повторно, або поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, або вчинені під час дії воєнного стану, їх пропонується карати позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Підслідність цієї статті пропонують визначити за НАБУ.

Нагадаємо, раніше спікер Руслан Стефанчук обіцяв ввести до законодавства України відповідальність за такі «посередницькі» послуги. Детальніше про ті кроки та зміни, які можуть вжити на виконання рішення РНБО, можна прочитати за посиланням.

Також Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Автор: Наталя Мамченко

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