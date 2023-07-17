ДТП зі смертю нацгвардійця: судді Тандиру продовжили запобіжний захід

Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня.

Фото: Facebook / Макарівський районний суд

Печерський райсуд Києва 17 липня розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, якого підозрюють у тому, що він збив на смерть нацгвардійця на столичному блокпосту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За рішенням суду, Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.

Нагадаємо, 26 травня суддя на смерть збив на блокпосту службовця Нацгвардії у Києві та відмовився проходити огляд на алкогольне сп'яніння, у зв'язку з чим зразки взяли примусово.

Наступного дня Тандиру обрали запобіжний захід.

Згодом ВРП відсторонила його від здійснення правосуддя.

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє ДБР.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.