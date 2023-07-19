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В результате ночных обстрелов атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах «Одесса» и «Черноморск», фото

14:27, 19 июля 2023
Повреждены резервуары и причал Одесского порта.
В результате ночных обстрелов атакованы зерновые терминалы и инфраструктура в портах «Одесса» и «Черноморск», фото
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рф продолжает терроризировать мир даже после выхода из "зернового соглашения". Ночью ударила по зерновым терминалам и по инфраструктуре портов "Одесса",а также "Черноморск". Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"россия осуществила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что ночью были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора. В результате удара были повреждены резервуары и причал Одесского порта.

Как отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, атака на зерновые терминалы, является актом агрессии против мира.

"Цель российских террористов - уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно - вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия, в первую очередь, для продовольственной безопасности мира", - добавил Кубраков.

Как мы писали, Одесщина ночью пережила сверхмощную комбинированную атаку. Основные цели – портовая и критическая инфраструктура. 

Напомним, что рф ударила по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой оккупанты запустили по югу и дроны "Shahed-136". В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

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