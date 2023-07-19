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Зеленский подписал закон о передаче данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

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Зеленский подписал закон о передаче данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

14:19, 19 июля 2023
Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.
Зеленский подписал закон о передаче данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о верификации сведений о пациентах, которым предусматривается передача персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения(кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Законом внесены изменения в статью 24-2 Основы законодательства Украины о здравоохранении и предусмотреть передачу персональных данных пациентов, зарегистрированных в электронной системе здравоохранения или тех, кого планируется зарегистрировать в ней в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственного реестра физических лиц – плательщиков для сверки информации о пациентах.

Предусматривается передача следующих данных: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

  • дата рождения/смерти;
  • пол;
  • сведения, подтверждающие полномочия родителей пациентов как их законных представителей;
  • паспортные данные;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика)
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

Подчеркивается, что передача информации производится с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Как отмечается в пояснительной записке с целью обеспечения целостности, полноты, достоверности данных в реестрах могут проводиться процедуры сверки, верификации и сопоставления таких данных, а согласно постановлению правительства электронная система здравоохранения должна быть совместима с другими государственными информационными системами.

«Учитывая вышеуказанные нормы законодательства, для проведения таких сверок необходимо определить перечень сведений об обрабатываемых физических лицах»,- отмечается в записке.

Кроме того, парламентарии предусмотрели возможность оказания медицинской помощи военным и в частных клиниках с привлечением военных медиков. В то же время непонятно, за какие средства будут финансировать лечение защитников в частных клиниках.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

Автор: Ярослав Конощук

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