Зеленський підписав закон про передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів, яким пропонується передавати персональні дані пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.
Зазначеним законом внесено зміни до статті 24-2 Основи законодавства України про охорону здоров’я та передбачено передання персональних даних пацієнтів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я чи тих, кого планується зареєструвати в ній до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників для звірки інформації про пацієнтів.
Передбачається передача, зокрема таких даних: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
- дата народження/смерті;
- стать;
- відомості, що підтверджують повноваження батьків пацієнтів як їх законних представників;
- паспортні дані
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
Наголошується, що передача інформації відбувається з дотриманням законодавства про захист персональних даних. При цьому не допускається передача медичної інформації про пацієнта
Як зазначається у пояснювальній записці з метою забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних у реєстрах можуть проводитися процедури звірки, верифікації та співставлення таких даних, а згідно з постановою уряду електронна система охорони здоров’я має бути сумісна з іншими державними інформаційними системами.
Крім цього парламентарі передбачили можливість надання медичної допомоги військовим і у приватних клініках з залученням військових медиків. Водночас не зрозуміло чиїм коштом фінансуватимуть лікування захисників у приватних клініках.
«Враховуючи вищезазначені норми законодавства, для проведення таких звірок необхідно визначити перелік відомостей про фізичних осіб, що обробляються»,- наголошується у записці.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.
Автор: Ярослав Конощук
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