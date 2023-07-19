Внаслідок нічного обстрілу атаковані зернові термінали та інфраструктура в портах «Одеса» та «Чорноморськ», фото

Пошкоджені резервуари й причал Одеського порту.

Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

рф продовжує тероризувати світ навіть після виходу з "зернової угоди". Вночі вдарила по зернових терміналах й інфраструктурі портів "Одеса" й "Чорноморськ". Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в портах. Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі були атаковані порти, які задіяні в роботі зернового коридору. Внаслідок удару були пошкоджені резервуари й причал Одеського порту.

Як відзначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, атака на зернові термінали, є актом агресії проти світу.

"На меті російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання. Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", - додав Кубраков.

Як ми писали, Одещина вночі пережила надпотужну комбіновану атаку. Основні цілі - портова та критична інфраструктура.

Нагадаємо, що рф вдарила по Одещині "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою окупанти запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Внаслідок бойової роботи із знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

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