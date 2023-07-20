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ВККС ищет судей для 21 суда, в том числе в Киеве – есть список вакансий на временную командировку

Судам Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Львова, а также судам еще девяти областей нужно 60 судей.

Прокурорам предлагают вернуть форму и классные чины

Нормы о выплате надбавки за классный чин работникам органов прокуратуры предлагают запустить после войны, а процесс возвращения прокурорам формы – уже с 2024 года.

В «Слуге народа» предлагают два идентичных законопроекта об отборе Службы, которая будет разбираться с жалобами на судей, но есть нюанс

Оба автора, являющихся представителями «Слуги народа» и одного Комитета, внесли фактически одинаковые законопроекты о порядке отбора Службы дисциплинарных инспекторов при участии международников, однако один из них предлагает закрепить определенные полномочия за МИД.

Адвокат пришел к судье в кабинет и рассказал ей все, что думает по поводу обысков у своих внуков

По мнению адвоката, судья не проверила обоснованность ходатайств органов досудебного расследования.

Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

  1. В мире

США предупреждают, что рф может атаковать торговые суда в Черном море и обвинить в этом Украину

09:00, 20 июля 2023
россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.
США предупреждают, что рф может атаковать торговые суда в Черном море и обвинить в этом Украину
Фото: lb.ua
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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что войска россии могут бить по гражданским судам в Черном море, и возложить вину за произошедшее на Украину, передает Reuters.

Он отметил, что российские военные установили ряд дополнительных морских мин на подходах в порты Украины.

По словам Адама Ходжа, такие действия россии — это «скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину».

Он также напомнил, что 18 и 19 июля российские войска обстреляли зерновые порты в Одессе, что привело к разрушению с/х инфраструктуры и уничтожению 60 тысяч тонн зерна.

Напомним, что российские террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136". В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

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