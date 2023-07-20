США предупреждают, что рф может атаковать торговые суда в Черном море и обвинить в этом Украину

россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

Фото: lb.ua

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что войска россии могут бить по гражданским судам в Черном море, и возложить вину за произошедшее на Украину, передает Reuters.

Он отметил, что российские военные установили ряд дополнительных морских мин на подходах в порты Украины.

По словам Адама Ходжа, такие действия россии — это «скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину».

Он также напомнил, что 18 и 19 июля российские войска обстреляли зерновые порты в Одессе, что привело к разрушению с/х инфраструктуры и уничтожению 60 тысяч тонн зерна.

Напомним, что российские террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136". В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

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