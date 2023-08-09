Незаконний виїзд за кордон: Олександру Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні – ЗМІ

Нардепа Олександра Дубінського підозрюють у підробці документів під час виїзду за кордон.

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Народному депутату України Олександру Дубінському, у якого правоохоронці здійснювали обшуки щодо його виїзду за кордон під час воєнного стану, оголошено підозру у службовому підробленні, – повідомило джерело в правоохоронних органах для «Інтерфакс-Україна».

«Дубінському повідомлено про підозру за ст. 366 КК України (службове підроблення)», – сказав співрозмовник ЗМІ.

За матеріалами СБУ, народний депутат під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак батько депутата виїжджав і повертався самостійно, без фактичного супроводу парламентарія.

Також за даними української спецслужби, правоохоронці розслідують факти підписання офіційних документів народним депутатом під час його перебування за кордоном, що може вказувати на можливу їх підробку.

Для розкриття всіх обставин і надання юридичної оцінки діям депутата продовжуються слідчі дії в межах кримінального провадження, ініційованого за статтями 366 (службове підроблення) та 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України.

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