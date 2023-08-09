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Верховна Рада ухвалила закон про повернення Вищій раді правосуддя функції з розгляду скарг на суддів

Але Вищій раді правосуддя повернуть цю функцію з розгляду дисциплінарних скарг на суддів лише за умови запуску процесу створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Антикорупційний комітет Ради знайшов корупційні ризики у законопроекті про створення Служби дисциплінарних інспекторів

«Давайте не будемо починати цю дискусію знов»: Комітет не вважає ризиками фінансування державного органу за рахунок іноземних урядів та відбір держслужбовців шляхом вирішального голосу міжнародних партнерів.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий, – міністр фінансів Сергій Марченко

«Ви будете давати звітів удвічі більше», – міністр фінансів Марченко пояснив, як на корупцію в Україні реагують іноземні партнери.

Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.

  1. В Україні

Незаконний виїзд за кордон: Олександру Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні – ЗМІ

13:27, 9 серпня 2023
Нардепа Олександра Дубінського підозрюють у підробці документів під час виїзду за кордон.
Незаконний виїзд за кордон: Олександру Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні – ЗМІ
Джерело фото: Hromadske
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Народному депутату України Олександру Дубінському, у якого правоохоронці здійснювали обшуки щодо його виїзду за кордон під час воєнного стану, оголошено підозру у службовому підробленні, – повідомило джерело в правоохоронних органах для «Інтерфакс-Україна».

«Дубінському повідомлено про підозру за ст. 366 КК України (службове підроблення)», – сказав співрозмовник ЗМІ.

За матеріалами СБУ, народний депутат під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак батько депутата виїжджав і повертався самостійно, без фактичного супроводу парламентарія.

Також за даними української спецслужби, правоохоронці розслідують факти підписання офіційних документів народним депутатом під час його перебування за кордоном, що може вказувати на можливу їх підробку.

Для розкриття всіх обставин і надання юридичної оцінки діям депутата продовжуються слідчі дії в межах кримінального провадження, ініційованого за статтями 366 (службове підроблення) та 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України.

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