В Раду подали законопроект о мобилизации депутатов и чиновников

Нардеп Дубинский выступает за отмену отсрочки от мобилизации для парламентариев.

Фото: ВРУ

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов №9647. Документ предлагает исключить из закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» упоминание о нардепах в части отсрочки от призыва на службу во время мобилизации.

Также предлагается убрать из закона «О статусе народного депутата Украины» статью 29, в которой говорится: «Народный депутат на срок выполнения своих полномочий освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальные собрания».

По мнению Дубинского, "это значительно снизит напряжение в украинском обществе по поводу многочисленных случаев принудительной мобилизации с нарушением прав граждан в отдельных регионах".

Напомним, что самого Дубинского подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета сроком до 8 октября.

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