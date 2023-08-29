ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

Решение об отстранении Алексея Тандыра было принято ВСП в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.

Высший совет правосудия сообщил, что 29 августа решил временно отстранил от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца.

В ВСП отмечают, что решение было принято в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения.

«Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора.

Тандыр А.В. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от п' яти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет», - сказано в сообщении.

Ранее мы мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

Также была назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира.

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