Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В парламенте появилось восемь проектов постановлений об отмене голосования за закон Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности

Голосование за закон о правотворческой деятельности предлагают отменить – появилось восемь проектов постановлений.

Послы G7 встретились со Стефанчуком для обсуждения судебной реформы и усиления НАБУ и САП

Послы стран Большой семерки встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Руководитель аппарата суда платил премии и зарплату своим родственникам, работавшим у него в подчинении

Суд признал руководителя аппарата Любашевского райсуда Одесской области виновным в нарушении законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Верховный Суд рассмотрел уголовное дело, где директора ООО обвиняли в неисполнении судебного решения, и напомнил, что является объективной стороной этого преступления

Руководитель ООО обвинялась в том, что она, зная о существовании судебного решения, после получения материалов исполнительного производства, продолжала эксплуатацию объекта, путем предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

  1. Суд инфо

ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

11:54, 29 августа 2023
Решение об отстранении Алексея Тандыра было принято ВСП в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности.
ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия сообщил, что 29 августа решил временно отстранил от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца.

В ВСП отмечают, что решение было принято в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения.

«Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора.

Тандыр А.В. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от п' яти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет», - сказано в сообщении.

Ранее мы мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

Также была назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    голова Подільського районного суду міста Києва