ДТП на блокпосте в Киеве: назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира

Известно, когда состоится подготовительное судебное заседание по делу.

Как мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

В среду, 24 августа, пресс-служба Святошинского районного суда города Киева сообщила о дате первого заседания.

5 сентября 2023 года в 14:00 в Святошинском районном суде города Киева состоится подготовительное судебное заседание по делу Алексея Тандыра.

Ранее мы сообщали, что судьи объявили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

В результате ДТП погиб на месте военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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