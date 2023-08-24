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ДТП на блокпосту в Києві: призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира

14:41, 24 серпня 2023
Відомо, коли відбудеться підготовче судове засідання по справі.
ДТП на блокпосту в Києві: призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира
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Як ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

У середу, 24 серпня, пресслужба Святошинського районного суду міста Києва повідомила про дату першого засідання.

5 вересня 2023 року о 14:00 у Святошинському районному суді міста Києва відбудеться підготовче судове засідання по справі Олексія Тандира.

Раніше ми повідомляли, що судді оголосили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

У результаті ДТП загинув на місці військовослужбовець Національної гвардії України.

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