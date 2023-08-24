ДТП на блокпосту в Києві: призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира

Відомо, коли відбудеться підготовче судове засідання по справі.

Як ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

У середу, 24 серпня, пресслужба Святошинського районного суду міста Києва повідомила про дату першого засідання.

5 вересня 2023 року о 14:00 у Святошинському районному суді міста Києва відбудеться підготовче судове засідання по справі Олексія Тандира.

Раніше ми повідомляли, що судді оголосили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

У результаті ДТП загинув на місці військовослужбовець Національної гвардії України.

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