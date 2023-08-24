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  1. В Україні

На Київщині затримали агента, який «готував» обстріл київських ТЕЦ під час опалювального сезону

20:13, 24 серпня 2023
Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала на початку війни.
На Київщині затримали агента, який «готував» обстріл київських ТЕЦ під час опалювального сезону
Фото: СБУ
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На Київщині СБУ затримала ворожого агента, який «готував» обстріл київських ТЕЦ під час опалювального сезону.

За даними слідства, зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала на початку вторгнення.

СБУ повідомляє, що прикриваючись веденням страхового бізнесу, він ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування.

Але насправді агент використовував цю «тему» як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських «прильотів» по українських об’єктах критичної інфраструктури.

Як пише СБУ, його цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському «куратору» – кадровому співробітнику російського гру.

Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Чоловіка затримали за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він під вартою. 

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