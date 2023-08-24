Рада планує внести зміни до закону про національні меншини: зроблено перший крок

23 серпня Верховна Рада підтримала за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України (№ 9610). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.
Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що враховуючи зауваження Венеційської комісії та працюючи над оновленнями до нещодавно ухваленого закону про нацменшини, тримали у фокусі дві важливі цілі:
— створення умов для належної реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин;
— виконання вимог для набуття Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу».
Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України», відповідно до яких:
- Пропонується закріпити оновлене визначення терміну «національні меншини (спільноти)», що базується на основі інклюзивного підходу та узгоджене із Рамковою конвенцією про захист національних меншин 1995 року;
- Передбачаються державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема й електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот).
- Забезпечується можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку тощо.
- Уточнено критерії, на основі яких розроблятиметься методологія використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.
- Пропонуються нові поняття «спеціалізовані книгарні, утворені для реалізації прав національних меншин (спільнот)», «супровід (конферанс)».
- Уточнено порядок визначення населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.
Раніше ми детально писали про цей законопроект.
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