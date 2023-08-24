Рада планує внести зміни до закону про національні меншини: зроблено перший крок

Парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт щодо прав і свобод осіб, які належать до національних меншин.

23 серпня Верховна Рада підтримала за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України (№ 9610). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що враховуючи зауваження Венеційської комісії та працюючи над оновленнями до нещодавно ухваленого закону про нацменшини, тримали у фокусі дві важливі цілі:

— створення умов для належної реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин;

— виконання вимог для набуття Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу».

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України», відповідно до яких:

Пропонується закріпити оновлене визначення терміну «національні меншини (спільноти)», що базується на основі інклюзивного підходу та узгоджене із Рамковою конвенцією про захист національних меншин 1995 року; Передбачаються державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема й електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот). Забезпечується можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку тощо. Уточнено критерії, на основі яких розроблятиметься методологія використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення. Пропонуються нові поняття «спеціалізовані книгарні, утворені для реалізації прав національних меншин (спільнот)», «супровід (конферанс)». Уточнено порядок визначення населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.

Раніше ми детально писали про цей законопроект.

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