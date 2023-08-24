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  1. Законодавство

Рада планує внести зміни до закону про національні меншини: зроблено перший крок

14:29, 24 серпня 2023
Парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт щодо прав і свобод осіб, які належать до національних меншин.
Рада планує внести зміни до закону про національні меншини: зроблено перший крок
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23 серпня Верховна Рада підтримала за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України (№ 9610). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що враховуючи зауваження Венеційської комісії та працюючи над оновленнями до нещодавно ухваленого закону про нацменшини, тримали у фокусі дві важливі цілі:

— створення умов для належної реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин;

— виконання вимог для набуття Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу».

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України», відповідно до яких:

  1. Пропонується закріпити оновлене визначення терміну «національні меншини (спільноти)», що базується на основі інклюзивного підходу та узгоджене із Рамковою конвенцією про захист національних меншин 1995 року;
  2. Передбачаються державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема й електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот).
  3. Забезпечується можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насилля, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку тощо.
  4. Уточнено критерії, на основі яких розроблятиметься методологія використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.
  5. Пропонуються нові поняття «спеціалізовані книгарні, утворені для реалізації прав національних меншин (спільнот)», «супровід (конферанс)».
  6. Уточнено порядок визначення населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи складають значну частину населення.

Раніше ми детально писали про цей законопроект.

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