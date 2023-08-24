Рада планирует внести изменения в закон о национальных меньшинствах: сделан первый шаг

Парламент принял в первом чтении законопроект о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

23 августа Верховная Рада поддержала за основу проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины (№ 9610). Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что учитывая замечания Венецианской комиссии и работая над обновлением в недавно принятый закон о нацменьшинствах, держали в фокусе две важные цели:

— создание условий для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих национальным меньшинствам;

— выполнение требований для обретения Украиной статуса полноправного члена Европейского Союза».

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины», согласно которым:

Предлагается закрепить обновленное определение термина «национальные меньшинства (сообщества)», основанного на инклюзивном подходе и согласованное с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств в 1995 году; Предусматриваются государственные гарантии бесплатного обеспечения учебниками (в том числе и электронными) соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам). Обеспечивается возможность использования языков национальных меньшинств (сообществ) в сфере рекламы, во время осуществления публичных, культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий, оказания экстренной помощи, оказания помощи и защиты жертвам домашнего насилия, ухода в доме-интернате для пожилых людей и тому подобное. Уточнены критерии, на основе которых будет разрабатываться методология использования языков национальных меньшинств (сообществ) в населенных пунктах, где традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществ), или в которых такие лица составляют значительную часть населения. Предлагаются новые понятия «специализированные книжные магазины, созданные для реализации прав национальных меньшинств (сообществ)», «сопровождение (конферанс)». Уточнен порядок определения населенных пунктов, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения.

Ранее мы подробно писали об этом законопроекте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.