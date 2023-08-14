Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

В Верховной Раде собираются поправить закон о национальных меньшинствах с тем, чтобы выполнить требование Еврокомиссии и учесть замечания Венецианской комиссии. Для этого первый вице-спикер Александр Корниенко вместе с коллегами зарегистрировали 13 августа законопроект 9610 о внесении изменений в Закон «О национальных меньшинствах (общинах) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (общинам) Украины.

Напомним, одно из семи требований от Еврокомиссии, которая может повлиять на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, звучит так: «Завершить реформу правовой базы для национальных меньшинств, которая в настоящее время готовится в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и принять немедленные и эффективные механизмы реализации».

Украина 13 декабря 2022 приняла закон о национальных меньшинствах. Однако он совсем не понравился Венецианской комиссии, которая на пленарной сессии 9-10 июня рекомендовала пересмотреть его. Нардеп Владимир Вятрович назвал вывод ВК «предвзятым и местами неадекватным». «Комиссия по-прежнему отмечалась не очень адекватными выводами на законы разных государств, касающиеся языка или национальных меньшинств, но теперь превзошла самое себя. И очень жаль, что украинским властям не удалось убедить комиссию отказаться от хотя бы самых абсурдных выводов и советов», отметил он.

«Например, Венецианская комиссия считает, что права дублировать вывески на языках национальных меньшинств – недостаточно. Потому что, мол, дорого делать по несколько вывесок, так что может стоит сэкономить на вывесках на украинском. Для любого (кроме членов Венецианской комиссии) очевидно, что если рядом висят, например, вывески на венгерском и украинском языках, то вывеска на украинском никак не нарушает права венгерского меньшинства. А советы разрешить вывески без украиноязычного варианта вообще никакого отношения к защите меньшинств не имеют и призыв к дискриминации украинцев в собственном государстве.

Или же, если культурно-художественное мероприятие проводится на языке меньшинства, зрители имеют право заранее (за 48 часов) требовать, чтобы слова конферансье (даже не все мероприятие!) переводились на украинский. Где здесь нарушение прав меньшинств? Но, по мнению комиссии, конферансье будет очень трудно повторять свои объявления на украинском.

Но самое возмутительное, что комиссия, очевидно, не найдя серьезных зацепок в законе о меньшинствах, решила заодно раздавать рекомендации на тему законов о государственном языке, об образовании и о медиа, о чем ее вообще никто не просил. Искусственно противопоставляя защиту государственного языка правам меньшинств, Венецианская комиссия рекомендует отменить важные нормы, защищающие украинский язык.

К примеру, требования закона о медиа, что на украинском языке должно быть 90% программ на общеукраинских и 80% на региональных каналах. Или требование закона о языке, что 50% ассортимента книг в книжных магазинах должно быть украинским», отметил Вятрович.

В свою очередь, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя заключение «Венецианки», указала, что Киев неоднократно объяснял специалистам Совета Европы свой подход, но, «к сожалению, наши комментарии услышаны не были».

В то же время она вспомнила, что другие законы, получившие одобрение ЕС – а именно законодательство о медиа и рекламе – уже предусматривают шаги по противодействию российской пропаганде аналогичным образом, что и законодательство о нацменьшинствах.

«Очевидно, что те решения, которые касаются членства Украины в ЕС – всегда принимаются политиками. Это политические решения. И, очевидно, ни один из лидеров свободной Европы не будет настаивать на том, чтобы мы уделяли внимание именно русскому языку», – отметила Стефанишина.

«Более того, я хочу обратить внимание на то, что такого понятия, как «российское национальное меньшинство» в целом не существует в Украине, потому что это не было предметом интереса самой России ни в Украине, ни в других странах постсоветского лагеря», – добавила она.

Стефанишина подчеркнула, что позиция Украины относительно «российского меньшинства» поддерживается другими лидерами, и Киев считает, что не имеющие политического характера проблемные вопросы «могут быть реализованы через принятие правительственных и парламентских решений».

Итак, что предлагает изменить в законе о национальных меньшинствах Александр Корниенко и коллеги?

Один из моментов касается того, что вводится определенное теоретическое условие, по которому русский язык может быть не полностью ограничен в публичном пространстве. А именно, если парламент примет решение об отмене статуса рф как государства-агрессора или государства-оккупанта, и потом пройдет 5 лет со времени этой отмены, то некоторые нормы закона о нацменьшинствах смогут применять и по отношению к русскому.

Так, в Заключительных и переходных положениях устанавливается, что отдельные положения статьи 10 (Право на использование языка национального меньшинства (сообщества) не применяются к государственному (официальному) языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания Верховной Радой и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

А именно, речь идет о неприменении в течение указанного периода:

части 2 ст. 10, которая устанавливает в соответствии с редакцией законопроекта, что публичные мероприятия (собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные мероприятия), организованные для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут проводиться на языках соответствующих национальных меньшинств (сообществ);

ч. 3 ст. 10, которая устанавливает в соответствии с редакцией законопроекта, что культурно-художественная, развлекательная или зрелищная мера, организуемая и проводимая лицами, принадлежащими к национальному меньшинству (сообществу), может проводиться на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества). Сопровождение (конферанс) к такому мероприятию может осуществляться на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества). Организатор по запросу посетителей (зрителей) такого мероприятия обеспечивает синхронный или последовательный перевод сопровождения (конферанса) на государственный язык, если такой запрос поступил не позднее 72 часов до начала проведения мероприятия. А также, что сопровождением (конферансом) для целей настоящего Закона считается выступление, связанное с ведением программы культурно-художественного, развлекательного и зрелищного мероприятия, в частности, объявлением и комментированием составляющих такого мероприятия;

ч. 11 ст. 10 в редакции законопроекта о том, что в населенных пунктах, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих аудиальных и аудиовизуальных медиа местной категории, выполненной на государственном языке и дублированных языками соответствующих национальных меньшинств (сообществ). При этом текст дублирования на языке национального меньшинства (сообщества) не должен быть больше по объему и шрифту, чем текст на государственном языке. Требования размера шрифта не являются обязательными при написании наименований товаров, охраняемых законом торговых марок (знаков для товаров и услуг) и коммерческих наименований. Объекты права интеллектуальной собственности рекламируются с учетом требований, предусмотренных частью второй статьи 6 Закона «О рекламе».

Что еще предлагает законопроект

Также авторы предлагают установить, что на период военного положения на территории и 6 месяцев после его прекращения (отмены) временному ограничению в реализации и защите подлежат права национальных меньшинств (сообществ), определенные статьей 7 в части права на мирные собрания, статьями 14, 18, 19 и частью третьей статьи 20 настоящего Закона, которые идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором), совершающим акты агрессии против Украины.

Предлагается добавить к закону, что «государство с учетом конкретного положения лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), принимает меры для достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни полного и подлинного равенства между лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам (сообществ) и лицами, принадлежащими к большинству населения».

Также уточняется, что права и свободы лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе (сейчас это положение звучит так: «Права и свободы лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут быть ограничены в соответствии с законом, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе »).

В-третьих, уточняется, что публичные мероприятия (собрания, конференции, митинги, выставки, обучающие курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные мероприятия), организованные для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), могут проводиться на языках соответствующих национальных меньшинств (сообществ) (сейчас соответственно: «Публичные мероприятия, организуемые и проводимые лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам (сообществам) (собрания, конференции, митинги, выставки, учебные курсы, семинары, тренинги, дискуссии, форумы, другие публичные) мероприятия), могут проводиться на языках соответствующих национальных меньшинств (сообществ)»).

Кроме того, предлагается на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств (сообществ) за счет средств государственного и/или местных бюджетов, не распространять требование абзаца первого ч. 4 статьи 26 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». На деятельность специализированных книжных магазинов, созданных для реализации прав национальных меньшинств (сообществ), не распространяются требования абзаца первой части пятой статьи 26 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Вводится новая норма о том, что специализированный книжный магазин, созданный для реализации прав национальных меньшинств (сообществ) — специализированный магазин для торговли издательской продукцией, печатными медиа, созданный для удовлетворения потребностей и интересов лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществ). связанных с культурой, языком, историей и другими интересами соответствующего национального меньшинства (сообщества). Порядок образования и функционирования специализированных книжных магазинов, созданных для реализации прав национальных меньшинств (сообществ), определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в информационной и издательской сфере.

Также депутаты уточняют, что по просьбе лица, принадлежащего к национальному меньшинству (сообществу), для оказания ему экстренной помощи, его ухода в доме-интернате для пожилых людей, помощи и защиты, в случае если такое лицо пострадало от домашнего насилия, может быть использован язык соответствующего национального меньшинства (сообщества), если он понятен для сторон.

Кроме того, определено, что особенности использования языков национальных меньшинств (сообществ), в частности, но не исключительно, при предоставлении какой-либо топографической информации, коммуникации с органами власти в населенных пунктах, где традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, по просьбе таких лиц и если такая просьба отвечает реальным потребностям, определяются методологией, утверждаемой Кабинетом Министров Украины.

Методология должна обеспечивать возможность:

1) использование лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам (сообществам), наряду с государственным языком, языка соответствующего национального меньшинства (сообщества) во взаимоотношениях с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, осуществляющими свою деятельность в населенных пунктах, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения;

2) использование местными органами исполнительной власти органами и органами местного самоуправления, их должностными лицами, осуществляющими свою деятельность в населенных пунктах, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, по решению такого органа, наряду с государственным языком, языка соответствующего национального меньшинства (сообщества) во взаимоотношениях с лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам (сообществам).

3) принятие других мер, исключительно основанных на основных положениях Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Порядок определения перечня и перечень населенных пунктов, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, определяются Кабинетом Министров Украины.

В статье 11 закона (Право на образование) определяется, что государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными), соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), в порядке, установленном Правительством.

Частные учебные заведения, обеспечивающие получение полного общего среднего образования за счет средств физических и/или юридических лиц, в частности основанные национальными культурными обществами и представителями национальных меньшинств (сообществ), имеют право свободного выбора языка образовательного процесса (кроме учебных заведений, получающих публичные средства ) и обязаны обеспечить овладение учащимися государственного языка в соответствии с государственными стандартами.

В статье 19 (Центр национальных меньшинств (сообществ) устанавливается, что в населенных пунктах, где традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществ), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, по инициативе общественных объединений национальных меньшинств (сообществ) сельские, поселковые, городские советы могут образовывать Центр национальных меньшинств (сообществ) соответствующей территориальной общины.

Автор: Наталья Мамченко

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