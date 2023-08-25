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25 серпня відбудеться конкурс на голову Служби судової охорони: список кандидатів

07:59, 25 серпня 2023
Серед кандидатів на посаду голови Служби судової охорони – діюче керівництво Служби судової охорони.
25 серпня відбудеться конкурс на голову Служби судової охорони: список кандидатів
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25 серпня відбудеться конкурс на посаду голови Служби судової охорони, яка тривалий час вакантна. Нещодавно Вища рада правосуддя призначила т. в. о. голови Служби Павла Трясуна.

 «Судово-юридичній газеті» стали відомі прізвища кандидатів на посаду голови Служби судової охорони. Слід зауважити, що наразі ССО повністю закрила дані стосовно своїх керівників та керівник теруправлінь. Тож, ми проаналізували дані з відкритих джерел.

Отже, на цю посаду претендують:

Білецький Олег Вячеславович.

Згідно відкритих даних, Олег Білецький займав посаду начальника управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби судової охорони. У липні 2022 року тимчасово виконував обов’язки голови ССО.

Коваленко Ігор Олександрович, за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ займає посаду керівника Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області

Лісниченко Олексій Володимирович, за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ у 2003 році займала посаду заступника начальника Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Лущай Руслан Олександрович, за даними з відкритих джерел особа з таким ПІБ у 2019 році була прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату ДБР, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних ДБР‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях.

Малихін Павло Володимирович, за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ була керівником Військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області.

Мержук Володимир Петрович, особа з таким ПІБ, була кандидатом до ТУ ДБР у Хмельницьку та у 2015 році – кандидатом до Управління по роботі з громадськістю НАБУ. Також особа з таким ПІБ була співробітником міліції УМВС в Хмельницькій області.

Мірошников Іван Юрійович, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Був кандидатом на посаду члена ВККС у 2022 році. До фінального списку не потрапив.

Мороз Віктор Анатолійович – заступник голови Служби судової охорони, був т. в. о. голови Служби.

Обушенко Олександр Миколайович, займав у 2021 році посаду заступника начальника управління – начальника відділу кадрового забезпечення управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби судової охорони.

Прудиус Євгеній Пилипович – у 2019 призначили начальником територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій області.

Смолянінов Юрій Сергійович – за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ була у 2020 році першим заступником начальника Головного сервісного центру МВС.

Трясун Павло Ростиславович, т. в. о. голови Служби судової охорони

Царенко Олексій Михайлович за даними з відкритих джерел, особа з таким ПІБ була очільником Служби автомобільних доріг Кіровоградщини, радником Запорізького міського голови.

Нагадаємо, що за умовами конкурсу голова Служби судової охорони буде отримувати посадовий оклад у 40 тисяч грн. Грошове забезпечення голови ССО відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Автор: Наталя Мамченко

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