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Як відновити пароль на сайті відеоконференцзв'язку для участі у судовому засіданні

14:22, 24 серпня 2023
Відновлення пароля можливе тільки для облікових записів з типом «Приміщення».
Як відновити пароль на сайті відеоконференцзв'язку для участі у судовому засіданні
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У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» розповіли, чи можливо відновити пароль на сайті підсистеми відеоконференцзв'язку (ВКЗ).

Так, там пояснили, що відновлення пароля можливе тільки для облікових записів з типом «Приміщення».

Для відновлення пароля необхідно обрати пункт «Вхід для залів судових засідань, установ попереднього ув’язнення, установ виконання покарань та медичних закладів», перейти за посиланням Відновлення пароля, обравши відповідний пункт на порталі (тут), як показано на фото нижче.

Джерело фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

 

Підсистема відеоконференцзв'язку забезпечує учасникам справи можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою свого Електронного кабінету та технічних засобів.

ВКЗ також забезпечує користувачам можливість брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції.

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