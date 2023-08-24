Рада створила комісію, яка розроблятиме засади держполітики щодо взаємодії з національними рухами в рф

До складу спеціальної комісії Ради увійдуть представники різних фракцій і груп.

У четвер, 24 серпня, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію ВРУ з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів рф. Про це повідомили нардепи на своїй сторінках у соцмережах.

За постанову №9617 свої голоси «за» віддали 264 нардепів.

Головою Комісії стала Ярослава Юрчишина. До складу Комісії увійдуть представники різних фракцій і груп.

Нагадаємо, ще в 2019 році Рада ухвалила звернення до світової спільноти на захист прав корінних народів рф, а у 2022 – закликала світ підтримати їх самовизначення.

Раніше ми писали, що Кабмін утворив Національну комісію з питань кримськотатарської мови.

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