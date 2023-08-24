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На Полтавщині суд виніс вирок громадянину, який незаконно зберігав боєприпаси та вибухові речовини

13:55, 24 серпня 2023
На момент розгляду цієї справи обвинуваченого вже було умовно засуджено до 5 років позбавлення волі іншим судом.
На Полтавщині суд виніс вирок громадянину, який незаконно зберігав боєприпаси та вибухові речовини
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Карлівський районний суд Полтавської області розглянув справу за фактом незаконного поводження із бойовими припасами та вибуховими речовинами. 

Встановлено, що на початку жовтня місяця 2022 року мешканець Куп’янського району, перебуваючи у лісі, що на той час був розташований в зоні проведення бойових дій, знайшов на землі дві гранати «Ф-1», та 1 гранату «РДГ-П», споряджені запалами УЗРГМ-2.

У подальшому цей чоловік свою знахідку переніс до власного домогосподарства, де сховав її біля сходин до вхідних дверей у будинок і незаконно зберігав до моменту її виявлення і вилучення правоохоронцями, повідомляє пресслужба суду. 

За результатами судового розгляду цієї справи вказаного громадянина було визнано винним у незаконному поводженні із бойовими припасами та вибуховими речовинами і призначено йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Слід зауважити, що на момент розгляду цієї справи обвинуваченого вже було умовно засуджено до 5 років позбавлення волі іншим судом.

Таким чином, до призначеного покарання було приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком іншого суду і за сукупністю вироків остаточно призначено йому покарання у виді 5 років 1 місяця реального позбавлення волі.

До набрання законної сили вироком суду засуджений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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